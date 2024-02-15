أبو الغيط: وثيقة الرؤية العربية 2045 تعكس الآمال المشتركة في غد أفضل لأبنائنا

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إنّ الرؤية العربية لعام 2045 تعكس الآمال والطموحات المشتركة في غدٍ أفضل لأبنائنا، لافتا إلى أنَّها مقسمة إلى 6 محاور مترابطة ترتكز على قناعة راسخة لدينا بمزايا التضامن العربي.

وأضاف «أبو الغيط»، في كلمته خلال اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بناء على طلب من فلسطين والمُذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية» أنَّ وثيقة الرؤية العربية لـ2045 والتي تم إطلاقها على هامش فعاليات الدورة الـ31 للجنة الإسكوا تحتاج إلى جهود كبيرة في التنفيذ بعد الدراسة.

واختتم حديثه قائلًا: «حديثي هذا بالإشارة إلى أن اجتماع مجلسكم سيتناول عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي، كما سيضطلع اجتماع اليوم بمهمة تحضير الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع للقمة العربية العادية المقبلة المقرر عقدها في مملكة البحرين يوم 16 مايو المقبل».