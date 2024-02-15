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«المؤتمر»: الحزب سينظم ملتقى اقتصاديا مطلع مارس المقبل

كتب:

محمد أيمن سالم
04:09 م | الخميس 15 فبراير 2024
طارق رسلان

طارق رسلان

قال اللواء طارق رسلان، الأمين العام لحزب المؤتمر، في بيان له إن الحزب سينظم مؤتمرا اقتصاديا واسعا مطلع شهر مارس المقبل، لبحث حلول الأزمة الاقتصادية الراهنة، والتي يعاني منها العالم أجمع، نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية والاضطرابات التي تشهدها المنطقة.

حزب المؤتمر سيناقش أجندته الاقتصادية لعام 2024

وأضاف رسلان، أن المؤتمر المزمع عقده سيشارك به خبراء ووزراء في مجال الاقتصاد لبلورة رؤية شاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، مشيرا إلى أن الحزب سيناقش أجندته الاقتصادية لعام 2024، وسيضع المحور الاقتصادي على طاولة الحوار للتعامل مع المشكلات التي تعرقل مسيرة التطورات الاقتصادية.

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