أمانة حزب المؤتمر بالسويس تكرم حفظة القرآن الكريم في ليلة الإسراء والمعراج

نظم حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، احتفالية كبرى للاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، وتكريم حفظة القرآن الكريم في المسابقة التي نظمها الحزب منذ أسابيع عدة، والذي اعتادت أمانة حزب المؤتمر بمحافظة السويس، تنظيمها منذ 5 أعوام، تحت قيادة الأزهر الشريف وتكريم 200 متسابق فائز.

قيادات الأزهر الشريف

جاء ذلك بحضور محمد عبدالناصر أمين حزب المؤتمر بمحافظة السويس، ولفيف من قيادات وأعضاء حزب المؤتمر،قيادات الأزهر الشريف بالسويس على رأسهم الدكتور مؤمن الهواري، وكيل مشيخة الأزهر بالسويس، والدكتورة آيات محمد مدير المركز الثقافي الأزهر، ولفيف من الشخصيات الحزبية والعامة من المجتمع المدني، ورؤساء الجمعيات الأهلية والإعلاميين.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وفي كلمته رحب محمد عبدالناصر، أمين حزب المؤتمر بالسويس، بالحاضرين، معربًا عن سعادته بأنّ هذا التكريم يأتي تزامنًا مع ذكرى ليلة الإسراء والمعراج.

وعبر أمين الحزب عن فخره بالشباب الحافظ للقرآن، وعن حبه وتقديره لذويهم الذين استثمروا في أبنائهم، مؤكدا استمرار حزب المؤتمر في إقامة تلك المسابقة بشكل مستمر، ودعم مثل هذه الفعاليات التي تساهم في تنمية الوازع الديني لدى العامة.

وكيل مشيخة الأزهر

من جهته، قال الدكتور مؤمن الهواري، وكيل مشيخة الأزهر بالسويس، إنّه لا بد من الاستمرار في تشجيع أولادنا وبناتنا على الاستمرار في حفظ كتاب الله، والمواظبة على العبادات والتقرب إلى الله، كما عبر عن تقديره لذويهم أيضًا وشكرهم على التربية الحسنة، وشهد الحفل تكريم عددٍ من قيادات الأزهر الشريف، وعدد كبير من حفظة القرآن الكريم على جميع المستويات.