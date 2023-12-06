انطلاق مناظرة «التنسيقية» لمناقشة المحور الاقتصادي في برامج مرشحي الرئاسة.. بث مباشر

انطلقت منذ قليل، مناظرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمناقشة «المحور الاقتصادي في برامج ورؤى مرشحي الرئاسة»، قبل أيام من بدء التصويت في الداخل.

استعراض الرؤية الاقتصادية

تتبنى المناظرة، استعراض الرؤية الاقتصادية لكل مرشح من مرشحي الرئاسة، من خلال ممثل لكل حملة رئاسية، يجيب خلالها على كيفية التعامل مع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية وفقا للبرنامج الانتخابي.

ويدير الحوار خلال المناظرة، أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تفاصيل المناظرة

ويشارك في المناظرة الدكتور سمير صبري، الخبير الاقتصادي، ومقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، حاتم رسلان، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، الدكتور كريم سالم، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر.