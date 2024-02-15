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عضو بـ«الشيوخ»: مصر تحفظ مكانتها الريادية على الصعيدين الدولي والإقليمي

كتب:

محمد أباظة
03:36 م | الخميس 15 فبراير 2024
الدكتور عصام خليل

الدكتور عصام خليل

قال النائب عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة بعد 11 عامًا؛ يؤكد دور الدولة المصرية بأنها صاحبة الحضارة ورمانة ميزان المنطقة بقيادتها الرشيدة. 

وأضاف في بيان أن مصر تحفظ مكانتها الريادية على الصعيد الدولي والإقليمي والإفريقي، ولا مجال البعد عن مسارات التعاون لصالح منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في القضايا الراهنة والملحة، وعلى رأسها الأزمة الفلسطينية، بالإضافة إلى التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية لما يخدم الشعوب.

وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار أن تلك الزيارة ستحدث تغييرًا واضحًا في الجغرافيا السياسية والتجارية خلال الفترة المقبلة، وخاصة لوجود إرادة تطوى صفحات الماضي، وتبدأ مرحلة جديدة عنوانها التعاون والبناء المشترك والمصير الواحد.

وأشار إلى أن الدبلوماسية الرئاسية المصرية صاحبة الفضل في الحفاظ على تحقيق التوازن الكامل مع الجميع، والدفع لفتح آفاق التعاون فيما يحقق صالح مصر، ويصون مكانتها وقدرها ويحفظ مكتسباتها.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.