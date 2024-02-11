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«المصريين الأحرار» يشكر القيادة السياسية بعد تعيين رئيسه عضوا بـ«الشيوخ»

كتب:

محمد أباظة
03:34 م | الأحد 11 فبراير 2024
حزب المصريين الأحرار

حزب المصريين الأحرار

وجّه حزب المصريين الأحرار، رئيسًا وقيادات وأعضاء، خالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإصدار قرار جمهوري بتعيين الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار في مجلس الشيوخ.

تحية للرئيس السيسي

وذكر حزب المصريين الأحرار في بيان صادر عنه، أنّ ثقة الرئيس الغالية نبراسا على رؤوسنا، وندعو الله أن يوفقنا لخدمة بلادنا تحت القيادة السياسية الرشيدة.

وأكد حزب المصريين الأحرار بقيادة الدكتور عصام خليل، أنّ جميع أعضاء الحزب جنودا أمناء لخدمة الوطن العزيز في كل موقع وتحت أي ظروف، حريصون على سلامة واستقرار مصر ورخاء شعبها.

ووجّه الحزب أمينا عاما ومكتب سياسي وهيئة عليا وجمعية عمومية، خالص التهنئة إلى الدكتور عصام خليل على الثقة المستحقة، ونسأل الله التوفيق والسداد لما فيه خير بلادنا.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.