سكرتير عام محافظة الأقصر يترأس اجتماعا لمناقشة قضايا الحد من النمو السكاني

ترأس محمد عبد الفتاح آدم، السكرتير العام لمحافظة الأقصر، اجتماعًا دوريًا للجنة التنسيقية للسكان اليوم الخميس، بحضور مسؤولي الثقافة والصحة والأوقاف والكنيسة والتربية والتعليم والزراعة ومحو الأمية وتنظيم الأسرة، في إطار الاستراتيجية القومية للسكان «مصر 2030» لحل القضية السكانية.

الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية

وشهد الاجتماع جلسات نقاشية حول الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية للفترة من 2023 إلى 2030، والتأكيد على ضمان الحقوق الإنجابية، وتعزيز دور المرأة واستثمار الثروة البشرية، والاتصال والإعلام والتعليم والتعلم وحوكمة الشؤون السٌكانية والمٌتابعة والتقييم، بالإضافة إلى العلاقة بين السكان والبيئة.

من جانبه قال نشأت سعيد، مدير عام المجلس القومي للسكان ومقرر اللجنة التنسيقية للسكان بالأقصر خلال اللقاء إن هناك استجابة لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لمناقشة المؤشرات السكانية وتقييم الوضع الحالي وتحقيق الهدف القومي للحد من النمو السكاني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تطورات طارئة في مجال السكان

وأضاف أن هناك تطورات طارئة في مجال السكان، مما استدعى تعديل الاستراتيجية القومية للسكان للفترة من 2023 إلى 2030.

وخلال الاجتماع، تم عرض الدليل الإعلامي التوعوي لرسائل الصحة الإنجابية والمفاهيم السكانية والدليل الديني، بالإضافة إلى منهج السكان المٌعتمد في التعليم الجامعي وكتاب القراءة، والحساب لمحو الأمية والمرحلة الابتدائية.