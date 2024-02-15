هيئة التأمينات: استبدال 6.5 مليون كارت صرف «بلاستيك» إلى حسابات بنكية

أكّد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنَّه تماشياً مع السياسة العامة للدولة المصرية بضرورة تطبيق الشمول المالي، جرى ميكنة جميع إيرادات ومصروفات الهيئة من خلال ميكنة آليات الصرف والتحصيل والسداد بالهيئة دون أي تدخل بشري.

منافذ الصرف الحالية للهيئة تشمل البنوك والبريد والمحافظ الإلكترونية

وأضاف رئيس التأمينات الاجتماعية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، واستعراضه التقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للسنة المالية المُنتهية في 30 يونيو 2023، أنه تم استبدال عدد 6.5 مليون من كروت الصرف «البلاستيكية» إلى حسابات بنكية وحسابات بالبريد المصري ومحافظ إلكترونية أو بطاقات «ميزة»، لتصبح منافذ الصرف الحالية للهيئة تشمل البنوك والبريد والمحافظ الإلكترونية.