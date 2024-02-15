افتتاح معرض «عزلة» للفنانة ريم أسامة في جاليري مصر الأحد

تقدّم الفنانة ريم أسامة، مجموعتها النحتية الجديدة تحت عنوان «عزلة» من خلال العرض الفني الذي ينظمه جاليري مصر ويُفتتح يوم الأحد 18 فبراير 2024 في تمام السادسة مساء بحضور لفيف من الفنانين، ويستمر العرض حتى 14 مارس بجاليري مصر الزمالك في القاهرة.

معلومات عن معرض «عزلة»

وقالت الفنانة ريم أسامة في بيان صحفي، إنّ المعرض من وحي كلمات الشاعر جبران خليل جبران «إن وراء وحدتي وحدة أبعد وأقصى، وما انفرادي للمعتزل فيها سوى ساحة تغصُّ بالمزدحمين، وما سكوني للساكنين فيها سوى جلبةٍ وضجيج».

ريم أسامة مواليد القاهرة، بكالوريوس التربية الفنية عام 2011، ماجستير في النحت عام 2017 وتعمل حاليا مدرس مساعد بقسم النحت في كلية التربية الفنية.

شاركت في العديد من المعارض والفعاليات الثقافية الدولية والمحلية بمصر والخارج، شاركت بمنحة كلية الفنون الجميلة جامعة بريمن بألمانيا عام 2013، وسمبوزيوم أسوان الدولي للنحت عام 2017، وعدة دورات من صالون الشباب، سمبوزيوم السليوم الدولي بتونس عام 2019.