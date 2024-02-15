وكيل «تعليم الأقصر» يشارك في ورشة عمل لتوعية الطلاب بحماية مياه النيل

نظمت محافظة الأقصر ورشة عمل لتوعية الطلاب بأهمية مياه النيل اليوم الخميس، بحضور الدكتور أيمن عبد العزيز من المكتب الفني للتعليم العام، والدكتورة راندا شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بالوزارة، بينما شارك في الورشة الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

وكيل التعليم بالأقصر: هذه الأنشطة تلعب دورا هاما بين الطلاب

وتضمنت الورشة مناقشة وتعزيز الوعي حول حماية مياه النيل، وتعزيز قدرات مديري المدارس والمعلمين التركيز على أهمية إدراج الأنشطة والأنشطة الطلابية في العملية التعليمية، حيث أكد الدكتور صبري خالد أن الأنشطة تلعب دورًا حاسمًا في تنمية شخصية الطالب واكتشاف مواهبه وتوجيه طاقاته بشكل صحيح.

حضر الافتتاح هشام عبد الستار، مدير عام الشؤون التنفيذية، وإيمان عبد العال، مدير عام التعليم العام، وأماني إدوارد، موجه عام الاقتصاد المنزلي، كما جرى تنظيم الورشة وفقًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

تعزيز الوعي بأهمية مياه النيل

تأتي هذه الورشة في إطار الجهود المستمرة لحماية مياه النيل ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز الوعي والتربية في المجتمع المدرسي.