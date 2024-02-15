«القاهرة الإخبارية»: هدوء يسبق العاصفة في جنوب لبنان بعد غارات إسرائيلية

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بيروت، إن التوترات والمواجهات العسكرية بين المقاومة الإسلامية في الجنوب اللبناني اتخذت منحنى جديدا بعد العمليات التي حدثت بأمس، وهناك عملية نفذت من الجنوب اللبناني باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية في منطقة الجليل الأعلى.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن هذه العمليات من أكبر وأعنف العمليات التي تنفذ من الجنوب اللبناني باتجاه أهداف إسرائيلية، يليها سلسلة من الغارات الجوية الأعنف منذ بداية التوترات في بلدات بالقطاعين الأوسط والغربي من الجنوب اللبناني.

أوضح أن هذه العمليات استهدفت مبنى في منطقة الصوانة، ما أسفر عن استشهاد سيدة وطفليها في هذه العملية، بجانب استهداف منطقة «عدشيت» بسلسلة من الغارات الجوية، ما أسفر عن سقوط شهيدين وإصابة قرابة 8 أشخاص.

وأشار إلى أن العملية الكبرى كانت باستهداف منزل مكون من 3 طوابق في مدينة النبطية التي تقع خارج قواعد الاشتباك بالكامل على مدار الأشهر القليلة الماضية، وجرى استهداف هذا المنزل ما أسفر عن أسرة بأكملها، ولم ينج لهذه الأسرة سوى طفل، وجار البحث حتى الآن عن عدد من المفقودين جراء هذا الاستهداف.

وواصل: «بالتالي عمليات التصعيد مستمرة، ولكن الجبهة اللبنانية تبدو هادئة نسبيا، ويبدو هذا الهدوء هو الذي يسبق العاصفة».