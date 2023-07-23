ذوو الهمم من أولويات حياة كريمة.. تبرعات لتوفير سماعات وكراسي

تهتم المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بالارتقاء بحياة المواطن البسيط في القرى الريفية الفقيرة، وذلك من خلال تقديم الخدمات المختلفة للأهالي، والعمل على إنشاء مشاريع عديدة في قطاعات مختلفة من أجل تحسين كفاءتها، منها القطاع التعليمي والقطاع الصحي والقطاع السكني وغيره من القطاعات المختلفة.

توفير سماعات لضعاف السمع

واستكمالا للدور الذي تلعبه المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من أحل تحسين حال المواطن المصري، تعمل المبادرة على توفير سماعات للأشخاص الذين يعانون من ضعف في حاسة السمع، من خلال جمع التبرعات لتوفيرها.

ويمكن للمواطن التبرع لمبادرة حياة كريمة في توفير سماعات لضعاف السمع او فاقدينه من خلال أكثر من طريقة، الطريقة الأولى للتبرع هي عبر الموقع الرسمي للمبادرة الرئاسية على الانترنت، أما عن الطريقة الثانية فهي أن يقوم المواطن بإرسال رسالة نصية على رقم 9509.

طرق التبرع

واهتمت المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتسهيل طرق التبرع على المواطنين فا وفرت امكانية تحويل المبلغ عبر خدمة فودافون كاش او خدمة فوري، فضلا عن امكانية تحويل المبلغ على الحساب الموحد لحياة كريمة في كل البنوك وهو 45004500.

واهتمت حياة كريمة أيضا بالأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وأعلنت عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي فيس بوك عن جمع التبرعات من أجل توفير كراسي متحركة لمستحقيها، وهي كراسي كهربائية متحركة. يأتي ذلك في سبيل عمل المبادرة على توفير شتى سبل الدعم للأهالي الأكثر احتياجا في القرى الفقيرة والمحافظات الحدودية.