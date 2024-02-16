«السياحة»: مشروع «رأس جميلة» سيرفع أعداد السياح الوافدين إلى شرم الشيخ

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إنّ طرح منطقة رأس جميلة بمدينة شرم الشيخ للاستثمار السياحي خلال الفترة المقبلة، سيرفع من الحركة السياحية الوافدة للمدينة، لافتًا إلى أنه وفقًا لحجم الاستثمارات التي سيجري تدشينها ستتحول المنطقة لواحدة من أهم المناطق على ساحل البحر الأحمر.

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن» أنّ مشروع «رأس جميلة» الذي تبلغ مساحتها نحو 860 ألف متر مربع، ستشهد مشروعات سياحية متنوعة.

شرم الشيخ أهم منتجع سياحي

وأضاف أن مشروع «رأس جميلة» يحافظ على التفوق السياحي لمنتجع شرم الشيخ، كأهم منتجع سياحي في منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن الاستثمارات التي سيجري ضخها في هذا المشروع ستفيد الإستراتيجية الوطنية للسياحة، والخاصة بجذب نحو 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وذلك من خلال الغرف الفندقية.

الأهمية الاقتصادية للمشروع

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إلى أن أي استثمارات سياحية جديدة تعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري، خاصة أن غالبية المشروعات السياحية والفندقية التي سيجري ضخها في مشروع «رأس جميلة» ستكون مخصصة للسياح من ذوي الإنفاق المرتفع.