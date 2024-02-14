«مستثمرو السياحة»: نستهدف جذب 300 ألف زائر تركي إلى مصر خلال 2024

تستهدف مصر زيادة أعداد السياح الوافدين من تركيا خلال عام 2024، لتتراوح بين 250 إلى 300 ألف سائح، في ظل الطفرات الكبيرة التي شهدتها الحركة السياحية التركية إلى مصر خلال العامين الماضيين.

وقال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إنّ تركيا من أهم الدول المستهدفة من قبل القطاع السياحي المصري، موضحا أنّ عدد السياح الأتراك الذين زاروا مصر ارتفع من 50 ألف سائح في عام 2022 إلى 160 ألف سائح في عام 2023.

وأوضح عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، أنّ السائح التركي مهم جدا لمصر نظرا لإنفاقه الجيد، وكونه يزور مصر طوال العام، ويقيم لفترات طويلة مع عائلته.

وأضاف عبداللطيف، أنّ قرب المسافة بين مصر وتركيا يُسهل قدوم السياح الأتراك، فضلا عن رغبتهم في زيارة مصر بسبب الروابط التاريخية بين البلدين.

وأكد عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، أنّ غالبية السياح الأتراك يقيمون في فنادق شرم الشيخ، بينما تستحوذ فنادق القاهرة الكبرى والغردقة على نسبة ليست بالقليلة من النزلاء الأتراك، لافتا إلى أنّ تسيير رحلات من المدن التركية إلى الأقصر وأسوان سيُلقى رواجا كبيرا.

ولفت إلى أنّ زيادة أعداد رحلات الطيران من تركيا إلى مصر سترفع أعداد السياح الروس القادمين لمصر، حيث تتحكم شركات السياحة التركية في نسبة كبيرة من الحركة السياحية المنطلقة من روسيا إلى دول العالم المختلفة.

وتأتي هذه الخطط في ظل زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرتقبة لمصر بعد غد الأربعاء، والتي يبحث خلالها عددا من القضايا، وبينها دفع العلاقات التجارية بين البلدين.