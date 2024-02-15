محافظ كفر الشيخ يكلّف باستمرار الطوارئ والاستعداد الدائم لمواجهة التقلبات الجوية

كلّف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار الطوارئ والاستعداد الدائم لمواجهة التقلبات الجوية، بقرى ومراكز المحافظة، والتنسيق المستمر مع غرف عمليات المحافظة، للتدخل السريع لمواجهة أي طوارئ، والتعامل الفوري مع تبعيات التغيرات المٌناخية المحتملة التي تشهدها المحافظة، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر.

صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة

وشدّد المحافظ، على مواصلة جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، وصيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، ومُراجعة سلامة خطوط الغاز، وجاهزية جميع سيارات الكسح، ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، على مدار الساعة.

وأكد المحافظ، أنّه يُتابع على مدار الساعة جهود رؤساء المراكز والمدن في التعامل الفوري مع تبعيات التغيرات المناخية والتقلبات الجوية من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مطالباً بتواجد رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية في الشوارع على مدار اليوم، للتعامل الفوري مع أي مستجدات حفاظاً على سلامة المواطنين.

تعطيل الدراسة بجميع المدارس الحكومية والخاصة

جدير بالذكر أنّ محافظ كفر الشيخ، قرّر تعطيل الدراسة اليوم الخميس، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، نظراً لسوء الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة الطلاب، حيث تعرضت جميع مناطق المحافظة لموجة من الطقس السيء، وسقوط الأمطار استمرت طوال فترات الليل على معظم مراكز ومدن وقرى المحافظة متوسطة وغزيرة مصحوبة برياح قوية ورعدية.