رئيس البرازيل: فخورون بعلاقاتنا التاريخية والثقافية مع العالم العربي

قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، إنه سعيد جدًا بالعودة إلى مقر الجامعة العربية بعد 20 عامًا، كما أننا فخورون جدًا في البرازيل بالعلاقات التاريخية والثقافية التى تربطنا مع العالم العربي.

البرازيل هو البلد الأول في أمريكا اللاتينية الذي يحظى بمنصب عضو مراقب بالجامعة العربية

وأضاف دا سيلفا، خلال مشاركته في اجتماع مجلس الجامعة العربية، قائلًا «نحن نعترف ونقيم المساهمة الكبيرة لبلدنا إلى تقدم الإنسانية جمعاء، والبرازيل هو البلد الأول في أمريكا اللاتينية الذي يحظى بمنصب عضو مراقب في الجامعة العربية».

وتابع: «كان لي الشرف أن أكون الرئيس الأول للبرازيل الذي يحتل هذه المنصة، وذلك في عام 2003، كان التزام الجامعة العربية في تحقيق الاستقرار والتنمية يجعل من هذه المنظمة مهمة جدًا، وصوتها مهم جدًا فيما يخص القضايا المهمة في العالم، ونحن نريد أن ندعم مبدأ العالمية في إطار سياستنا الخارجية».