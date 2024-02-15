أستاذ إدارة أعمال: زيارة رئيس البرازيل تتويج لنشاط الدبلوماسية المصرية

قال أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، إنّ نشاط الدبلوماسية المصرية تُوّج اليوم بزيارة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إلى القاهرة، مشيرا إلى أنّ الدبلوماسية المصرية لها أهداف محددة، تسعى أولا لتعميق المصالح المشتركة بين مصر والدول الآخرى وزيادة التعاون الدولي، ونشر السلام وثقافة التعدددية والتسامح.

مصر تسعى لتجميع علاقتها شرقا وغربا

وأضاف «غنيم» خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ مصر تسعى لتجميع علاقتها شرقا وغربا فيما يخص الجانب الاقتصادي، وهذا ما ظهر في انضمام مصر لدول البريكس، التي تعتبر أهم قيمة اقتصادية في الشرق حاليا، و تسيطر على 29% من حجم الاقتصاد العالمي.

اعتماد الدفع بالعملات المحلية داخل البريكس

وتابع، أنه من المنتظر اعتماد الدفع بالعملات المحلية داخل مجموعة البريكس، وهذا من المفترض أن يزيد من حجم التجارة بين مصر والدول الآخرى، لأنه مع زيادة التجارة البينية واعتماد العملات المحلية سيكون هناك زيادة في التبادل التجاري العميق، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، مواصلا: «حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل ضيئل جدا، فهو يساوي 2 مليار دولار، في ظل وجود إمكانيات كبيرة في البلدين تؤهلهم لزيادة الاستثمارات».