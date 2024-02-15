باحث اقتصادي: البرازيل من الأسواق السياحية الواعدة في أمريكا اللاتينية

قال الباحث الاقتصادي محمد محمود عبدالرحيم إنَّ هناك حالة من الحراك المصري فيما يتعلق بتعميق العلاقات المصرية مع جميع الأطراف الدولية بما يحقق المصالح المصرية، إذ زار الرئيس التركي أمس مصر بهدف فتح صفحة جديدة في العلاقات المصرية التركية، واليوم يزور الرئيس البرازيلي مصر، وكلها زيارات لا يمكن فصلها عن بعضها، إذ أنَّ الـ3 دول أعضاء في تكتل «البريكس»، بالإضافة إلى أنَّ البرازيل دولة محورية في أمريكا الجنوبية بالإضافة إلى كونها عضو في مجموعة العشرين.

البرازيل الشريك التجاري الأول لمصر في أمريكا اللاتينية

وتابع «عبدالرحيم» في تصريحاته لـ«الوطن» أنَّ البرازيل الشريك التجاري الأول لمصر في أمريكا اللاتينية، إذ بلغت قيمة الصادرات المصرية الى البرازيل نحو 444 مليون دولار تقريبًا خلال عام 2023.

وأشار إلى أنَّ البرازيل تعد من الأسواق السياحية الواعدة والتي تستهدفها مصر بقوة في دول أمريكا اللاتينية فهناك شغف كبير لزيادة عدد الزيارات السياحية لمصر، خاصة مع الحديث عن عزم البلدين إطلاق خط طيران مباشر يسهم ذلك في زيادة اعداد السائحين لمصر وبالتالي زيادة تدفق النقد الأجنبي.

البرازيل تسعى إلى زيادة التعاون الاقتصادي والنفاذ للسوق المصرية

واستكمل: «مع انضمام مصر للبريكس قد يشكّل ذلك نقطة تحول في زيادة الصادرات المصرية، ومع فتح السوق البرازيلية أمام المنتجات المصرية سيشكل ذلك فرص مهمة في النفاذ لباقي أسواق أمريكا الجنوبية»، مؤكّدة أنَّ مصر دولة محورية في القارة الإفريقية، إذ تسعى البرازيل إلى زيادة التعاون الاقتصادي مع مصر والنفاذ للسوق المصرية وبعض الأسواق الإفريقية من خلال مصر.

وأضاف الباحث الاقتصادي: «كل الدول التي لها تجارب تنموية ناجحة يمكن أن تقدم خبراتها للجانب المصري ومصر دائمًا منفتحة على الاستفادة من هذه التجارب بما يتلاءم مع تحقيق مصالحها، وتعد البرازيل من الدول التي لها تجارب تنموية في محاربة الفقر وتطوير الصناعة والزراعة».