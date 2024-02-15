رئيس البرازيل: لدينا ممثليات دبلوماسية مقيمة في 18 دولة عربية

قال الرئيس البرازيلي، لولا دي سيلفا، نريد أن نعزز ونعمق شراكتنا مع الجنوب العالمي، الذي نشارك معه وجهات النظر والقيم والتحديات والتطلعات.

وأضاف خلال مشاركته في اجتماع مجلس الجامعة العربية، أذاعته قناة «القاهرة الإخبارية» اليوم الخميس: «زيارتي اليوم إلى مصر والجامعة العربية، تضاف إلى الزيارات التي قمت بها إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، وهي تعكس رغبتنا في استرجاع الحوار، والتعاون مع المنطقة».

وتابع: «لدينا ممثليات دبلوماسية مقيمة في 18 من مجموع 22 بلداً بالجامعة العربية، ونريد أن نستغل هذا الإرث في بلدان أمريكا الجنوبية والبلدان العربية، واستغلال الطاقة الكامنة في التجارة والاستثمار والبيئة والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والتعاون من أجل التنمية».

وأكمل: «قوة العلاقة بين البرازيل والبلدان التي تكون الجامعة العربية هي متواجدة في حجم التبادل التجاري، والذي كان 5.4 مليار دولار خلال عام 2003 ارتفع الى 30 مليار دولار فى عام 2023».