«دا سيلفا»: قوة العلاقة بين البرازيل والدول العربية تنعكس في حجم التبادل التجاري

قال الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، إنَّ قوة العلاقة بين البرازيل والبلدان العربية تظهر في حجم التبادل التجاري البيني، الذي ارتفع إلى 30 مليار دولار في عام 2023، مقارنةً بما يقرب من 5.4 مليار دولار في 2003، ما يعزز العلاقات ويجعلها مصدراً للتفاؤل ومشجعاً للمزيد من دفعها.

وأضاف «دا سيلفا»، في كلمته أمام اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الخميس، والمُذاع على شاشة القناة الأولى المصرية، أنَّ بلاده تعطي الأولوية للقضاء على الجوع والفقر، وتشجيع التنمية المستدامة، وإصلاح المؤسسات والحوكمة.

وتابع الرئيس البرازيلي: «سنعقد في البرازيل COP30 في عام 2025، والمتعلق بتغيرات المناخ، ونأمل مشاركة كبيرة من الدول العربية في المؤتمر، والعام المقبل سيتم عقد قمة بريكس بمشاركة 3 دول عربية، وهي السعودية ومصر والإمارات».

وأكد أنه يمكن عبر بنك التنمية الجديد، ودخول أعضاء جديدة لتكتل بريكس، في جعله قوة مهمة في عالمنا الحالي.