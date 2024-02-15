«تعليم الإسكندرية»: مجموعات الدعم تحقق نجاحا كبيرا مع بداية الفصل الدراسي

بدأت مجموعات الدعم المدرسي في استقبال الطلاب في جميع المراحل التعليمية بمختلف مدارس الإسكندرية والقاعات التي جرى تجهيزها لتنافس مراكز الدروس الخاصة، وشهدت مجموعات الدعم المدرسي بالإسكندرية إقبالا كبيرا من الطلاب، حسبما ذكر عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية.

مجموعات الدعم

قال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية لـ«الوطن»، إن مجموعات الدعم تشهد طفرة نوعية بإقبال غير مسبوق، وذلك من خلال الاستعانة بنٌخبة مٌتميزة من أكفأ المٌعلمين وجرى تجهيز عدد من القاعات والمُدرجات الملاءمة لمراعاة أعداد الطلاب في المجموعات بما يتناسب مع مساحة القاعات التي تم تخصيصها وتزويدها بشاشات عرض ووحدات صوتية مناسبة، وتشكيل لجان وأطقم عمل من الاتصال السياسي والعلاقات العامة والأمن والتوجيه المالي والإداري مديري المراحل التعليمية المختلفة للتنظيم والإشراف على مجموعات الدعم.

الأمن والأمان

وأضاف الدكتور أبو زيد، إن المديرية حرصت منذ انطلاق مجموعات الدعم المدرسي في العام الماضي على اختيار أفضل المعملين، وتجهيز القاعات الدراسية على أعلى مستوى، حتى تٌوفر للطلاب والطالبات الأجواء الملائمة للتركيز للتخفيف على أولياء الأمور، إلى جانب توفير الأمن والأمان للطلاب.