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الرئيس البرازيلي: الوضع في الضفة الغربية خطير ولا يمكن قبوله

كتب:

أحمد العانوسي
04:38 م | الخميس 15 فبراير 2024
اجتماع مجلس الجامعة العربية

اجتماع مجلس الجامعة العربية

قال الرئيس البرازيلي، لولا دي سيلفا، إن الوضع في الضفة الغربية خطير، ولا يمكن قبوله، وفي وقت احتياج الشعب الفلسطيني إلى الدعم، قررت عدد من الدول إيقاف المساعدات المقدمة إلى منظمة الأونروا، مؤكدًا أنه يجب القيام بالتحقيقات الصحيحة بدون إيقاف عمل هذه المنظمة.

وأضاف خلال مشاركته فى اجتماع مجلس الجامعة العربية، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن سوريا وفلسطين ولبنان، يعانون من قرارات الدول بوقف إمداد المنظمة، متابعًا: «على هذه القرارات الجبانة والخطيرة أن تتوقف، كما أن حكومة البرازيل ستقدم المساعدات للمنظمة، ونوجه البلاد إلى تقديم المساعدات لها».

واستكمل: «إن الأولوية الآن هو الوصول لحل لوقف إطلاق النار بالقطاع بدون شروط، والصراع القائم بفلسطين يتعدى منطقة الشرق الأوسط لأن تأثيراته سوف تصل بنا إلى سيناريوهات مرعبة».

وتابع: «نقترح أن يكون الحل على مستوى مجلس الأمن بدولة فلسطينية تعيش في سلام، وندعم القرارات التي تمنع الإبادة الجماعية والتهجير القسري، وبالتالي فإن الأعمال التي تقوم بها إسرائيل برفح الفلسطينية، تمثل كارثة جديدة».

ونوه بأنه لن يكون هناك سلم، إذا لم يكون هناك دولة فلسطينية مستقلة تعيش بحدودها، وتحقيق السلم في قطاع غزة والضفة الغربية، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن إنشاء الدولة الفلسطينية تم اتخاذه منذ 75 عاما من الأمم المتحدة، ليس هناك مبرر لمنع فلسطين من الدخول ضمن الأمم المتحدة.

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