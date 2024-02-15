لولا دا سيلفا: متضامن مع الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة

قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، إن بلاده سوف تستمر في الأعوام المقبلة، في الدفاع على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ذات السيادة ليس فقط من الأمم المتحدة ولكن بناء الدولة الفلسطينية باحترام القرارات الأممية.

وأضاف «دا سيلفا»، خلال مشاركته في اجتماع مجلس الجامعة العربية، أذاعته قناة «القاهرة الإخبارية» اليوم الخميس، أنّه يعبر عن أهمية أعضاء جامعة الدول العربية في هذه المسيرة، ومهمتهم الكبيرة في أن يمارسوا نفوذهم في العالم، ويقومون بخلق وبناء الحوار.

وتابع: «من المهم أن العالم تغير والبلدان أصبحت أكبر وأهم، وليس هناك أي مبرر للقارة الإفريقية في ألا يكون لها أي ممثل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فأمريكا الجنوبية أيضا ليس لها أي ممثل في المنطقة، وليس هناك مبرر للهند مثلا وألمانيا في ألا يكون لهما ممثل، ويجب علينا القضاء على حق الفيتو».

وأكمل: «نفكر بجدية في إطار الأمم المتحدة في المجلس الأممي، لتحقيق السلام، لأن من يقوم بالحرب ومن يصنع ويبيع السلاح ومن يقوم بالحروب هم البلدان الأعضاء للأمم المتحدة، وكان الأمر كذلك في العراق ولبيبا، وروسيا التي قامت بغزو أوكرانيا، دون أن تشاور أي دولة أخرى، وبالتالي علينا أن نجبر إسرائيل أن تحترم الإجراءات المتخذة في الأمم المتحدة».

وأكد: لذلك قد حضرت الجلسة لكي أعبر عن عزمي في الدفاع عن السلام لأنه هو الحل الوحيد الذي بإمكانه تحقيق التنمية وتحسين معيشة السكان، وجئت أيضا لأعرب عن تضامني مع الشعب الفلسطيني لأنني أدافع من وقت كبير في حث الشعب الفلسطيني لإنشاء دولته».