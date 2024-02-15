عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا بعنوان «باستخدام أسلحة محرمة دوليا.. واشنطن تحقق مع تل أبيب في استخدام الفسفور الأبيض ضد الفلسطينيين».

وأكد التقرير أنه في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة، تستمر جرائم جيش الاحتلال في حق المدنيين بالمخالفة لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، مستكملًا: «منذ اللحظات الأولى للعدوان لم يتوقف جيش الاحتلال عن استخدام الأسلحة المحرمة دوليًا، حيث أشارت الوسائل الإعلامية إلى استخدام الجيش الإسرائيلي قذائف الفسفور الأبيض».

وأشار التقرير إلى أن الجيش كان يستهدف المدنيين بقذائف الفسفور داخل القطاع، مؤكدًا أن هناك العديد من المنظمات الدولية التي أكدت على استخدام الاحتلال قنابل الفسفور الأبيض في قصفها المتواصل على المنطقة المكتظة بالمواطنين بعد أيام قليلة من بدء العدوان.

ونوه إلى أن التقارير الدولية أثارت ردود فعل واسعة، كما دعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى التحقيق فيما وصفته بمزاعم جيش الاحتلال باستخدام هذه النوعية من الذخائر على القطاع.

وأكد التقرير، أنه بحسب صحيفة وول ستريت جورنال تهدف التحقيقات إلى التثبت من أن الأسلحة التي قدمتها واشنطن لتل أبيب تم استخدامها بشكل غير صحيح، وأدى ذلك إلى قتل آلاف المدنيين، مشيرة الصحيفة إلى استخدام إسرائيل قنبلة تزن نحو 907 كيلو جرامات في الهجوم الجوي على منطقة جباليا شمالي القطاع.