6 خطوات للتقديم على العداد الكودي للمباني العشوائية في المحافظات

أعلنت شركة الكهرباء عن إتاحة التقديم على العداد الكودي للمباني العشوائية إلكترونيا في المحافظات، من خلال عدة خطوات رئيسية، إذ يجري التقديم بكل سهولة من خلال رابط محدد يتم رفع البيانات والأوراق المطلوبة عليه.

خطوات التقديم على عداد كودي للمباني العشوائية

وأشارت شركة الكهرباء أنه يمكن التقديم علي عداد عشوائي إلكتروني من خلال عمل عدة خطوات رئيسية وهي:

- الدخول على رابط منصة الكهرباء من هنا

- اختيار التقديم على عداد عشوائي

- إدخال صورة حديثة للمنزل

- إدخال عقد إيجار أو ملكية العقار المراد تقديم عداد كودي له.

- إدخال إيصال الدفع الخاص بتكاليف التقديم على عداد عشوائي

- إدخال صورة البطاقة الشخصية.

- حفظ الطلب

ويتم التوجه إلى شركة الكهرباء من أجل الحصول على موعد من أجل المعاينة، ويتم المعاينة الخاصة بالعقار أو الشقة المراد تقديم عداد عشوائي لها، ثم يقوم الفرد بدفع تكاليف العداد العشوائي بالكامل.

موعد تركيب العداد العشوائي بعد الانتهاء من التقديم بالمحافظات

وأشارت الشركة إلى أنه بعد دفع التكاليف الخاصة بالعداد، يتم تحديد موعد من أجل استلام وتركيب عداد الكهرباء العشوائي في العقار أو المحل أو الشقة المحددة.