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تعيينات شركة الكهرباء.. موعد اختبارات المتقدمين لوظائف 2023

كتب:

سلامة عامر
07:28 ص | الجمعة 26 يناير 2024
وظائف الكهرباء ارشيفية

وظائف الكهرباء ارشيفية

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء اختبار300 فني اليوم بجامعة حلوان من المُتخلفين عن أداء الاختبارات السابقة، وفقا لإعلان المسابقة رقم 2 لسنة 2023، التي أعلنت عنها الشركة بتلقي طلبات الفنين الراغبين للعمل بالشركة.

الشروط المطلوبة للتقديم في وظائف شركة الكهرباء 2023

وحددت الشركة المصرية لنقل الكهرباء الشروط المطلوب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة «فني كهرباء» وهي:.

- أن يكون حاصل على دبلوم صناعي 3 و5 سنوات شعبة كهربية، أو معهد فني صناعي شعبة كهرباء.

- ألا يزيد السن على 30 سنة لفني الكهرباء.

- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو مٌعفي منها إعفاءً نهائيًا.

- أن يكون مصري الجنسية.

- اجتياز الاختبارات المطلوبة.

- يتمّ التعاقد مع الحاصلين على أعلى الدرجات في الاختبارات طبقا لحاجة الشركة بمواقعها المختلفة، طبقا لمحل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي.

- العمل بالتشغيل بنظام «الورادي» بمواقع الشركة».

المستندات المطلوبة للمتقدمين لشغل وظيفة فني بشركة الكهرباء 2023

وكشفت الشركة المصرية لنقل الكهرباء وفقًا للإعلان رقم 2 لسنة 2023 عن عدد من المستندات المطلوبة للتقديم في الوظائف 2024 وهي كالتالي:.

-السيرة الذاتية منسوخة على الحاسب الآلي.

- صورة شخصية حديثة.

- صورة من شهادة التخرج.

- صورة من شهادة الميلاد.

- صورة من بطاقة الرقم القومي وجهين سارية.

- 6 صور من شهادة إتمام التجنيد أو الإعفاء النهائي من التجنيد الإلزامي وجهين».‏

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.