تعيينات شركة الكهرباء.. موعد إجراء الكشف الطبي للمتقدمين لوظائف 2023

قررت الشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة للقابضة للكهرباء، إجراء الكشف الطبي لمن اجتازوا الاختبارات التحريرية، التي أجريت بجامعة حلوان، للمتقدمين لشغل وظيفة مهندس تخصص كهرباء قوى حديث التخرج، للعمل بالتشغيل بنظام الورادي بمواقع الشركة، وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2023 غدا الاثنين.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين

وحددت «المصرية لنقل الكهرباء» في الإعلان، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة مهندس تخصص كهرباء قوى كالتالي:

- أن يكون حاصلا على بكالوريوس الهندسة تخصص كهرباء قوى، بتقدير عام لا يقل عن جيد.

- مقيد بنقابة المهندسين

- ألا يزيد السن عند التقدم عن 32 سنة.

- أن يكون أدى الخدمة العسكرية، أو معافى منها إعفاء نهائي.

- أن يكون مصري الجنسية.

- اجتياز الاختبارات المطلوبة.

- التعاقد مع الحاصلين على أعلى الدرجات في الاختبارات، طبقا لحاجة الشركة بمواقعها المختلفة، وطبقا لمحل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي.

المستندات المطلوبة

وكشفت الشركة، عن مستندات يجب أن يتقدم بها الراغبين في شغل الوظيفة، كالتالي:

- السيرة الذاتية منسوخة على الحاسب الألي، مرفقا بها عدد 1 صورة شخصية حديثة.

- صورة من شهادة التخرج.

- شهادة القيد بالنقابة المهندسين فقط.

- صورة من شهادة الميلاد.

- صورة من بطاقة الرقم القومي وجهين سارية.

- صورة من شهادة إتمام التجنيد أو الإعفاء النهائي من التجنيد الإلزامي وجهين.