تشكيل لجنة لفحص تظلمات استخراج كارت الخدمات المتكاملة بالدقهلية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية عن تشكيل لجنة لفحص التظلمات المٌقدمة على نتيجة كارت الخدمات المتكاملة.

التظلم على نتيجة عدم الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

وأشارت إلى أن اللجان جاءت في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم أوجه الرعاية لذوي الهمم، تحت رعاية الدكتورة نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق مع مديرية الصحة بالدقهلية.

وأكدت المديرية أن اللجنة يترأسها الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية بمقر مديرية تضامن الدقهلية، مع لجنة تظلمات من عدم الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات.

وأشار وائل عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المديرية تتيح للمواطنين من ذوي الهمم التظلم على نتيجة عدم الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، إذ يجري التوجه إلى مكاتب التأهيل وتقديم التظلم به ليجري عمل اللجنة والاطلاع على الأوراق.

وأضاف أنه جرى تحديد عدد من مكاتب التأهيل وهي:

- مكتب تأهيل بإدارة المنصورة.

- مكتب تأهيل بإدارة بطلخا.

- مكتب تأهيل بإدارة ببلقاس.

- مكتب تأهيل بإدارة بشربين.

- مكتب تأهيل بإدارة بتمي الأمديد.

- مكتب تأهيل بإدارة السنبلاوين.

- مكتب تأهيل بإدارة الجمالية.

- مكتب تأهيل بإدارة بالمنزلة.

- مكتب تأهيل بإدارة منية النصر.

- مكتب تأهيل بإدارة بدكرنس.

نتيجة الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

وذكر مديرية التضامن، أنه في حالة قبول تظلم الفرد وأحقية المواطن الحصول على كارت الخدمات المتكاملة يتم الانتهاء من الإجراءات واستلام الكارت في خلال 4 أيام