أماكن حملة هنوصلك لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة في المحافظات اليوم

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، تحديد عدة أماكن من أجل حملة هنوصلك لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة بالمحافظات، اليوم، من أجل ذوي الاحتياجات الخاصة.

أماكن حملة هنوصلك بالمحافظات اليوم

وأشارت الوزارة، إلى أنّ حملة هنوصلك، تهدف إلى تسهيل استخراج كارت الخدمات المتكاملة بالمحافظات على المواطنين، من خلال التواجد في أكثر من محافظة، وتسهيل الإجراءات على ذوي الهمم.

- محافظة كفر الشيخ: في الجزيرة الخضراء - مركز مطوبس قنا - جمعية تنمية المجتمع بفقط.

- محافظة قنا: قرية أبشواي - مركز قطور - الوحدة الاجتماعية أبشواي.

- محافظة الإسكندرية: مكتب الجمرك - مكتبة الإسكندرية.

- محافظة الجيزة: مركز سيتي للتدريب والدراسات في الإعاقة كاريتاس مصر.

أماكن حملة هنوصلك في سوهاج

- محافظة سوهاج: مركز ساقلته سفا في جمعية تنمية المجتمع بنجع يعقوب.

- مكتب تأهيل المراغة بحري - نقطة مرور المراغة - بجوار مؤسسة ويبقى الأثر.

- محافظة القليوبية: جمعية تنميه المجتمع المحلي بكفر الشوبك شبين القناطر.

- محافظة المنوفية: قويسنا في ميتراب دوار العمدة.

- شبين الكوم في مقر صناع الحياة بأشمون في شارع سعد زغلول.