دبلوماسي سابق: الانضمام لـ«ميركوسور» و«البريكس» سينقل الخبرة البرازيلية إلى مصر

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية السابق، إن البرازيل تقدر الشعب المصري جدا، ورغم أن الجالية المصرية قليلة في البرازيل لكن الجالية العربية مهولة من الفلسطينيين واللبنانيين، لذلك البرازيل لديها وعي جيد بالقضية الفلسطينية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم» المذاع عبر قناة «دي إم سي» أن زيارة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إلى الأهرامات تعكس الحب الشديد من الشعب البرازيلي للحضارة المصرية القديمة.

وأشار إلى أن الجديد هو انضمام مصر لـ«ميركوسور» وهي منطقة تجارة حرة مشتركة بين البرازيل، والأرجنتين، وأوروغواي، وباراغواي، إضافة إلى انضمام مصر لمجموعة البريكس، وبالتالي فإن الخبرة البرازيلية ستنتقل إلى مصر.

وأوضح «بيومي» أن البرازيل من الممكن أن تستفيد من مصر كمنطقة تخزين أو أرض للإنتاج لنقل بضائعها ومنتجاتها من مصر إلى أوروبا والشرق بسهولة.