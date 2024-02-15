تحويلات مرورية بشارع يوسف عباس لاستكمال الأعمال الإنشائية بمحطات المونوريل

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن غلق كلي وجزئي بالاتجاهين لشارع يوسف عباس، تزامنا مع استكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بعدد من محطات المونوريل، بدءا من غدا ولمدة 30 يوما من الساعة 12:05 صباحا.

وأكدت «مرور القاهرة»، إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

أولاً: محطة الاستاد

الغلق الكلي لشارع يوسف عباس للقادم من طريق النصر اتجاه طريق العروبة بالوصلة من تقاطعه مع شارع ابن فضلان وحتى تقاطعه مع شارع خضر التوني.. سيتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من مناطق طريق النصر اتجاه طريق العروبة يسلك يميناً إلى شارع ابن فضلان فشارع عمارات التوفيقية فشارع خضر التونى فشارع يوسف عباس اتجاه طريق العروبة، والقادم من طريق النصر اتجاه طريق العروبة يسلك يميناً إلى شارع ابن فضلان فشارع الطيران تجاه العروبة.

الغلق الجزئي لشارع يوسف عباس للقادم من طريق العروبة اتجاه طريق النصر بالمنطقة المقابلة للوصلة من تقاطعه مع شارع ابن فضلان وحتى تقاطعه مع شارع خضر التوني وإنشاء طريق بديل عن طريق إزالة الأرصفة الملاصقة لاستاد القاهرة ونادي الزهور.

ثانياً: محطة الشهيد هشام بركات

الغلق الكلي لشارع يوسف عباس للقادم من شارع عبدالعزيز الشناوي اتجاه طريق النصر بالوصلة من تقاطعه مع شارع السوق وحتى تقاطعه مع شارع المهندسين العسكرين، وسيتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من مناطق شارع عبدالعزيز الشناوي اتجاه طريق النصر يسلك يميناً إلى شارع السوق فيساراً خلف مدرسة الشهيد "رامي محمد الجنجيهي" فيساراً شارع المهندسين العسكريين فيميناً إلى شارع يوسف عباس تجاه طريق النصر.

الغلق الجزئي لشارع يوسف عباس للقادم من طريق النصر اتجاه شارع عبدالعزيز الشناوى بالمنطقة المقابلة للوصلة من تقاطعه مع شارع السوق وحتى تقاطعه مع شارع المهندسين العسكرين وإنشاء طريق بديل عن طريق إزالة الأرصفة الملاصقة لنادي الماسة.

ثالثاً: محطة جامعة الأزهر

استكمال الغلق الكلي لشارع يوسف عباس في الوصلة من شارع عبدالعزيز الشناوي حتى شارع علي أمين في الاتجاهين، وسيتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من شارع عبدالعزيز الشناوي فيميناً اتجاه شارع الطيران فيميناً اتجاه شارع علي أمين، والقادم من شارع علي أمين اتجاه شارع عبدالعزيز الشناوي يسلك يميناً شارع الطيران واستكمال خط السير، والقادم من شارع يوسف عباس اتجاه شارع علي أمين يسلك يساراً شارع عبد العزيز الشناوي فيميناً شارع الطيران.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.