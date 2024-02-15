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الداخلية تكشف ملابسات سرقة كشافات الإنارة وأبواب المقابر في الدقهلية

كتب:

محمد بركات
01:03 م | الخميس 15 فبراير 2024
الداخلية

الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما جرى نشره عبر موقع «فيس بوك»، بشأن تعليق مدعوم بصور تضمن إدعاء صاحب الحساب بسرقة كشافات الإنارة وباب حديدي من مقابر إحدى القرى في محافظة الدقهلية.

وبالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات أو محاضر محرره في هذا الشأن، وباستدعاء صاحب الحساب وسؤاله، أفاد بأنه نشر الخبر المُشار إليه على إثر قيام بعض الأهالى بالقرية محل سكنه بإبلاغه على خلاف الحقيقة، بسرقة كشافي إنارة وبوابة حديدية خاصة بالمقابر المشار إليها، وعند اكتشافه عدم صحة ذلك حذف الخبر. 

اتخذت الإجراءات القانونية حيال المذكور لإدعائه الكاذب.

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بقلم محمد بركات