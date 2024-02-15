انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف إلى محافظة كفر الشيخ غدا

تنطلق غداً الجمعة، فعاليات القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظة كفر الشيخ، والتي تستهدف مساجد مدينة سيدي غازي، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّ القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف تنطلق بـ10 مساجد بمدينة سيدي غازي، وتضم 10 علماء عبارة عن 5 علماء من الأزهر الشريف، و5 علماء من وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعاً حول موضوع «حق الطفل والنشء ورعايته بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات».

أسماء مساجد القافلة الدعوية

وأوضح «بسيوني»، أنّ القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف تنطلق بمساجد «الكبير الشهير بسيدي محمد المغازي، والنصر، والفتح، والتوبة، والسلام، والزاهد البحري، وكفر أبو شعيشع، والمطافي، وأبو العزايم، وهشام الحداد»، مشيرًا إلى أنّه سيُشارك في القافلة مع الدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بالمديرية، والشيخ ياسر محمد الصردي، مدير إدارة أوقاف كفر الشيخ شرق، بجانب علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.