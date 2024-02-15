متى ليلة النصف من شعبان 2024؟.. تعرف على أفضل الأعمال المستحبة

يحرص المسلمون على معرفة متى ليلة النصف من شعبان 2024 والتي تُعدّ ليلة مباركة، خصّها الله تعالى بمكانة عظيمة وفضل جليل، فقد وردت أحاديث نبوية شريفة تُشير إلى فضلها، منها: حديث علي رضي الله عنه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها".

موعد ليلة النصف من شعبان 2024

وبالمراجعة الفلكية تبين أن موعد ليلة النصف من شعبان 2024 يوافق يوم السبت 24 فبراير 2024، وينتهي فجر يوم الأحد 25 فبراير 2024، ويعني ذلك أن صيام يوم النصف من شعبان من مغرب يوم الجمعة 23 فبراير 2024، وتبدأ الأعمال المستحبة في ليلة النصف من شعبان من مغرب يوم السبت 24 فبراير 2024.

حكم صيام ليلة النصف من شعبان

وأوضحت دار الافتاء أنه يجوز صيام النصف الثاني من شعبان خاصَّة إذا وافق عادةً للمسلم، كصيام يوم الاثنين والخميس، أو قضاء أيام فائتة أو نذر أو غيرها من أنواع الصيام التي لها سبب.

الأعمال المستحبة في ليلة النصف من شعبان

وهناك الأعمال المستحبة في ليلة النصف من شعبان ومنها الصلاة حيث يُستحب الإكثار من الصلاة في هذه الليلة، خاصة في ثلثها الأخير، و قراءة القرآن الكريم: حيث يُستحب قراءة القرآن الكريم في هذه الليلة، خاصة سورة يس، والدعاء حيث يُستحب الدعاء في هذه الليلة، خاصة بدعاء ليلة النصف من شعبان، والاستغفار حيث يُستحب الإكثار من الاستغفار في هذه الليلة، بجانب صيام يوم النصف من شعبان: يُستحب صيام يوم النصف من شعبان، وهو من الأيام البيض.

الأدعية المستحبة في ليلة النصف من شعبان

ونستعرض بعضا من الأدعية المستحبة في ليلة النصف من شعبان: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وعلنه وسره، اللهم إن كنت كتبتني عندك شقيا فامحو اسمي من الأشقياء واكتبني عندك سعيدا".