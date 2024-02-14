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ما حكم صيام شهر شعبان كاملا لقضاء «الفائت» من رمضان؟

كتب:

رؤى ممدوح
10:32 ص | الأربعاء 14 فبراير 2024
الصيام- تعبيرية

الصيام- تعبيرية

يقبل الكثير من المسلمين على الصيام في شهر شعبان ولذلك لما له من فضل عظيم، والبعض يسعى للصيام لقضاء الأيام التي أفطرها خلال شهر رمضان الكريم، وذلك بسبب عذر شرعي بالنسبة للنساء، أو ظروف صحية أو سفر، ليأتي السؤال حول حكم صيام شهر شعبان كاملا لقضاء ما فات من صوم رمضان، وذلك لأن هناك قطاع كبير من المسلمين يأخرون صيامهم حتى حلول شهر شعبان، وبالتالي قد يضرون إلى صيام الشهر بالكامل. 

حكم صيام شهر شعبان كاملا لقضاء لرمضان

وعن حكم صيام شهر شعبان كاملا لقضاء لرمضان، قال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، في حديثه لـ«الوطن»، إنّه يجوز شرعًا قضاء ما فات من صوم رمضان في شهر شعبان ولو بصيام كله أو بعضه.

وتابع عضو لجنة الفتوى أنّ الدليل على ذلك الحديث النبوي الشريف: فعَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: «سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلا فِي شَعْبَانَ» رواه البخاري.

فضل الصيام في شعبان

ولفت لاشين إلى أنّ صيام التطوع في شهر شعبان مستحب ومن السنة النبوية، فعن أسامة بن زيد رضيَ الله عنهما أنَّه سأل النَّبيَّ صَلَّى الله عليه وسَلَّم فقال: يا رسول الله، لم أركَ تصوم شهرًا منَ الشهور ما تصوم في شعبان، فقال صَلَّى الله عليه وسَلَّم: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى فأحب أن يُرْفعَ عملي وأنا صائم.

 

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بقلم رؤى ممدوح