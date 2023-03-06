محافظ الجيزة يحتفل بذكرى ليلة النصف من شعبان في مسجد مصطفى محمود

شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، احتفالية ذكرى ليلة النصف من شعبان، والتي أقامتها مديرية الأوقاف بالجيزة في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، بحضور أعضاء الجهاز التنفيذي والقيادات الأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

الاحتفال بذكرى ليلة النصف من شعبان

‏وقدم اللواء أحمد راشد التهنئة إلى الشعب المصري العظيم بشكل عام، ‏وأبناء محافظة الجيزة وأعضاء الجهاز التنفيذي والقيادات الأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشكل خاص، بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة النصف من شعبان، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.

تعميق وترسيخ معاني الإسلام السمحة

وأشار المحافظ إلى أهمية الاستفادة وتعلم الدروس والعبر من تلك الذكرى العطرة والتي تم فيها تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام لتعميق وترسيخ معاني الإسلام السمحة وأهدافه السامية في النفوس، داعياً المواطنين إلى الالتفاف حول القيادة السياسية والمضي قدماً نحو استكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد.

فضل الليلة المباركة

وأشارت محافظة الجيزة في بيان، إلى أن الاحتفالية بدأت بتلاوة مباركة للقرآن الكريم ثم ألقى الشيخ السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، كلمة تحدث فيها عن فضل هذه الليلة المباركة وعن كيفية استلهام الدروس والعبر المستفادة منها.

حضر الاحتفالية إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، واللواء شاكر يونس السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير المساعد، والشيخ السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء أجهزة التفتيش والمتابعة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات وممثلي مديرية الأوقاف.