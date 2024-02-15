افتتاح 9 معارض أهلا رمضان في المنوفية.. تخفيضات تصل 30%

أعلن المحاسب أسامة عزالدين وكيل وزارة التموين في المنوفية، افتتاح 9 معارض أهلا رمضان اليوم، في جميع المدن والقرى بأسعار مٌخفضة، مع توفير كافة السلع الغذائية التي يحتاج لها المٌواطن خلال شهر رمضان، مع ضخ السكر بكميات كبيرة جداً في كل المعارض.

معارض أهلا رمضان في المنوفية

وقال «عزالدين» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن معارض أهلا رمضان تحتوي على العديد من المواد الغذائية، ومنها السكر المدعم، خلال فترة المبادرة المُمتدة على مدار شهر، حيث من المقرر ضخ كميات كبيرة من السكر في جميع معارض ومنافذ مبادرة أهلا رمضان.

وتابع وكيل وزارة التموين بالمنوفية، أن سعر كيلو السكر في جميع معارض أهلا رمضان بـ 27 جنيها فقط، مشيرًا إلى أن المبادرة هدفها الأساسي مٌساعدة المواطنين في شراء الاحتياجات الأساسية من السلع الغذائية قبل حلول شهر رمضان.

تخفيضات أهلا رمضان 2024 في المنوفية

وأكمل «عزالدين»، أن هناك تخفيضات على أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان، تصل ما بين 25% إلى 30%، مؤكدا أنه يوجد رقابة شديدة على جميع المنافذ المشاركة في المبادرة على مدار اليوم، وأن المستفيد الأول من هذه الإجراءات هو المواطن.

وقال محمد خميس مدير إدارة التموين في مركز تلا، إن هناك 3 معارض في المدينة و6 معارض في القرى مٌوزعة على الوحدات المحلية، مؤكدا أنه يتم المرور يوميا على المعارض للتأكد من توافر جميع السلع الغذائية.