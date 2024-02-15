القليوبية تستعد لافتتاح 8 معارض أهلا رمضان.. تخفيضات تصل 30%

قال عيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية، اليوم، إن المحافظة بصدد تنفيذ 8 معارض أهلا رمضان لتغطية احتياجات المواطنين، وتوفير السلع تخفيضات كبرى، حيث من المقرر افتتاح معرض جديد بميدان المؤسسة بشبرا السبت المقبل، بحضور وزير التموين، والمعارض الأخرى في مدن كفرشكر، والقناطر، والخانكة، وطوخ، تباعا، حيث تستمر المعارض حتى نهاية شهر رمضان، بنسبة تخفيضات تصل إلى 30%.

وأعلن وكيل وزارة التموين بالقليوبية، افتتاح 3 معارض اليوم، في شارع فريد ندا، وعزبة الزراعة وعزبة الحرس الوطني في مدينة بنها.

معارض أهلا رمضان في بنها

أعلنت مديرية التموين بالقليوبية، انطلاق خطة المديرية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال رمضان، من خلال توفيرها بمنافذ المديرية، ومعارض أهلا رمضان، وتوزيعها في الشوادر والمنافذ بمختلف أنواعها، لتلبية احتياجات المواطنين.

شوادر السلع بالقليوبية

أضاف وكيل وزارة التموين بالقليوبية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه تزامنا مع معارض أهلا رمضان التي تقام بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالقليوبية، سيتم إقامة شوادر ومنافذ متحركة وثابتة لتوفير السلع الغذائية، واللحوم والدواجن والياميش في مختلف أنحاء المحافظة، منها شوادر ومعارض لبيع السلع بأسعار مقبولة ببنها وطوخ وشبرا، بالإضافة لمنافذ الجهات المختلفة كالتالي :

- 248 منفذا ثابتا ومتحركا وشباب الخريجين ووزارة الزراعة ووزارة التموين ووزارة الداخلية والغرفة التجارية.

- 350 فرعا لمنافذ جمعيتي تتبع التموين

- 89 مجمع استهلاكي.

- 4 شوادر ومعارض موسمية.

- 1600 تاجر تمويني ببنها وطوخ وشبرا الخيمة.

محاور خطة تموين القليوبية خلال شهر رمضان

وذكر وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أن خطة مٌراقبة السلع والأسواق خلال شهر رمضان منها:.

- المحور الأول التأكد من توافر السلع الأساسية والاستهلاكية بالمنافذ بأسعار مقبولة.

- المحور الثاني إحكام الرقابة على المخابز.

- المحور الثالث، إحكام الرقابة على المولات والمحال التجارية، لمُراجعة موقف الإعلان عن الأسعار، والتأكد من صلاحية السلع وطرحها للتداول.

- المحور الرابع التأكد من توافر السلع لدى بدالي التموين والمواد البترولية بالمحطات.