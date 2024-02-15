القائمة الكاملة لأسعار السلع والياميش في معارض أهلا رمضان 2024 (صور)

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية انطلاق معارض أهلا رمضان ابتداء من اليوم في كل المحافظات، ولمدة شهر، بحد أدنى 3 معارض بكل محافظة، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة، ومنافذ جمعيتي لمن يريد من أصحابها، فضلا عن قرب افتتاح معارض أهلا رمضان في محافظات القاهرة الكبرى.

أسعار السلع في أهلا رمضان

وتلقَّت وزارة التموين والتجارة الداخلية تقريرا عن توافر السلع في المعارض، نتيجة الضخ المكثَّف الذي وجَّه به الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وجاءت أسعار السلع الغذائية والياميش في معارض أهلا رمضان، كالتالي:

كليو السكر بـ27 جنيها

باكو الشاي ربع كيلو بـ 57 جنيها

عبوة زيت الطعام واحد لتر بسعر 90 جنيها

زيت 2 لتر بـ 245 جنيها.

علبة سمن كيلو واحد ب 85 جنيها

علبة سمنة 2 كيلو بـ180 جنيها

جبنة بيضاء ربع كيلو 80 جنيها

وتطرح 55 ألف طن سكر في هذه المعارض، و17 ألف طن زيت طعام، و30 ألف طن أرز، وأكثر من 10 آلاف طن مكرونة، بالإضافة إلى طرح 65 ألف طن سكر تمويني و43 ألف طن زيت تمويني، و25 ألف طن مكرونة بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف.

كما تطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية 8200 طن لحوم طازجة، و2000 طن لحوم مجمدة، و2500 طن دواجن مجمدة.