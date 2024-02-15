الكنيسة الأرثوذكسية تحيي الذكرى التاسعة لشهداء الوطن في ليبيا غدا

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدا الجمعة الموافق 16 فبراير و8 أمشير وفقا للتقويم القبطي، بالذكرى التاسعة لشهداء الكنيسة في ليبيا عام 2015.

احتفال الكنيسة بشهداء ليبيا

وتقيم إيبارشية سمالوط مسقط رأس شهداء الكنيسة الـ20، القداس الإلهي غدا يترأسها الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط، وعدد من الآباء المطارنة والأساقفة، إذ أقامت الإيبارشية على مدار الأسبوع الماضي أياما روحية بكاتدرائية شهداء الإيمان بقرية الشهداء «العور» في الفترة من 9 فبراير وحتى 16 فبراير الجاري، وصلت الكنيسة خلال تلك الأيام قداسات وعظات يومية طوال تلك الفترة بحضور عدد من الأساقفة من الكنيسة القبطية في الداخل والخارج.

عيد شهداء العصر الحديث

وكان المجمع المقدس التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية قرر في جلسته المنعقدة في 2017، تخصيص يوم 8 أمشير لأن يكون عيدا لشهداء ليبيا باسم «عيد شهداء العصر الحديث»، وهو نفس اليوم الذي تحتفل به الكنيسة بعيد دخول السيد المسيح الهيكل، وفي أول احتفال رسمي بعيد شهداء العصر الحديث يوم الخميس 15 فبراير الموافق 8 أمشير، دشنت كاتدرائية شهداء الإيمان بقرية العور (مسقط رأس العدد الأكبر من شهداء ليبيا الـ 20)، حيث قام نيافة الأنبا بڤنوتيوس مطران سمالوط بإتمام طقس التدشين بعد صلاة القداس الإلهي بالكاتدرائية ذاتها.