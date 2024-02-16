سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 16-2-2024، نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، وفق المنصات الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

تستعرض «الوطن» سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 16-2-2024، وهي كالتالي.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه، اليوم الجمعة، 16-2-2024 في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفق موقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري، اليوم الجمعة، 16-2-2024 نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر، اليوم الجمعة، 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية في تعاملات بداية اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه داخل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الجمعة، 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.