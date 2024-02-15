هبوط جديد في سعر جرام الذهب عيار 21 خلال منتصف التعاملات

أعلنت الشعبة العامة للذهب تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 50 جنيهًا خلال منتصف التعاملات اليوم الخميس 15-2-2024، إذ سجل نحو 3600 جنيه للشراء مقارنة بما كانت عليه الأسعار أمس 3650 جنيهًا، وتأثرت أسعار الذهب محليًا بتراجع سعر الذهب عالميًا.

مستشار وزير التموين يكشف سبب تراجع الذهب

وقال ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن سعر الذهب اليوم الخميس 15-2-2024 تراجع نحو 50 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس بينما قفز عالميا فوق حاجز 2008 دولارات للأوقية.

وتوقع فرج في حديثه لـ«الوطن» استقرار الذهب محليًا خلال الأيام المقبلة مع توقعات بالهبوط عالميًا بسبب قلة الإقبال على الشراء مقارنة بالأسابيع الماضية التي كان يكثر فيها الشراء.

تستعرض «الوطن» سعر الذهب اليوم الخميس، في محلات الصاغة وتنشر سعر جرام الذهب عيار 21 وباقي الأعيرة وفق الأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب وهي كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في آخر تحديث 4171 جنيهًا، دون احتساب سعر كل من الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في آخر تحديث 3600 جنيه، دون احتساب سعر كل من الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل في آخر تحديث 3120 جنيهًا، دون احتساب سعر كل من الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 فسجل في آخر تحديث 2420 جنيهًا، دون احتساب سعر كل من الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في آخر تحديث 29000 جنيه، قبل احتساب سعر كل من الضريبة والمصنعية.