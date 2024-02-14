سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجل سعر صرف الدولار، اليوم، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المختلفة، استقرارا ملحوظا، حيث سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع وفقاً لقناة السويس، وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار الدولار اليوم أمام الجنيه في مختلف البنوك المصرية، وفقاً لآخر التحديثات المعلنة من جانب البنوك عبر مواقعها.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم 30.83 جنيه للشراء، وسجل 30.96 جنيه للبيع، وفقا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع وفقا للبنك الأهلي المصري.

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع، وفقاً لبنك مصر.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع وفقاً لبنك فيصل الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في بنك الاسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، و سجل 30.95 جنيه للبيع وفقاً لبنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنية للشراء، وسجل 30.95 جنية للبيع وفقاً لبنك قناة السويس.