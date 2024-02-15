غادة عبد الرازق تستكمل تصوير «صيد العقارب» في مصر الجديدة غدا

تواصل الفنانة غادة عبد الرازق تصوير أحداث مسلسلها «صيد العقارب»، والمسلسل المقرر أن تشارك به غادة عبد الرازق، في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل، المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية.

ومن المقرر أن تعود غادة غدا للتصوير في لوكيش المسلسل في منطقة «مصر الجديدة»، بعدما انتهى المُخرج أحمد حسن الفترة الماضية، من تصوير عدد كبير من المشاهد في بعض الاستوديوهات الداخلية، خاصة في إحدى الفيلات على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

أحداث مسلسل صيد العقارب

تدور قصة مسلسل صيد العقارب في إطار اجتماعي يحمل مزيجًا من التشويق والغموض والمفاجآت، وهي من نوعية الأعمال الدرامية التي تفضلها غادة عبدالرازق، ويرغب جمهورها في متابعتها ومشاهدتها وفك الألغاز التي تحيط بالأحداث.

أبطال مسلسل صيد العقارب

المسلسل من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن، ويقود بطولته عدد من النجوم أبرزهم رياض الخولي، سيمون، منال سلامة، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، إنتاج فينومينا.