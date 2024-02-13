الصور الأولى من مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبد الرازق في رمضان 2024

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل «صيد العقارب» بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، كواليس تصوير العمل الذي من المقرر أن يشارك في رمضان 2024.

غادة عبد الرازق في كواليس مسلسل صيد العقارب

وظهرت الفنانة غادة عبد الرازق من خلال الصور برفقة عدد من النجوم منهم محمد علاء ومحمد علي رزق، وغيرهم من الفنانين.

صيد العقارب ومنافسته في رمضان

ويُعرض مسلسل صيد العقارب في رمضان 2024، على شاشات قنوات المتحدة، وكذلك منصة watch it الإلكترونية، التي كشفت في الساعات القليلة الماضية، أول بوستر دعائي يتضمن بطلة العمل، وهي تحمل في عينيها نظرات تجمع بين الحدة والصرامة والقلق.

أحداث مسلسل صيد العقارب

تدور قصة مسلسل صيد العقارب في إطار اجتماعي يحمل مزيجًا من التشويق والغموض والمفاجآت، وهي من نوعية الأعمال الدرامية التي تفضلها غادة عبدالرازق، ويرغب جمهورها في متابعتها ومشاهدتها وفك الألغاز التي تحيط بالأحداث.

أبطال مسلسل صيد العقارب

المسلسل من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن، ويقود بطولته عدد من النجوم أبرزهم رياض الخولي، سيمون، منال سلامة، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، إنتاج فينومينا.