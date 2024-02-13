رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«المتحدة» تكشف عن البوستر الرسمي لمسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق

كتب:

أحمد شعراني
09:17 م | الثلاثاء 13 فبراير 2024
غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق

كشفت الشركة المتحدة، عن البوستر الرسمي لمسلسل «صيد العقارب» بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، المقرر عرضه في رمضان 2024.

وظهرت غادة عبد الرازق، التي تلعب خلال الأحداث شخصية «عايدة»، الطبيبة في مجال السموم، وهي تحمل عقرب، بيدها.

ويُعرض مسلسل صيد العقارب في رمضان 2024، على قنوات المتحدة، وكذلك منصة watch it الإلكترونية، التي كشفت في الساعات القليلة الماضية، عن أول بوستر دعائي يتضمن بطلة العمل، وتحمل عينيها نظرات تجمع بين الحدة والصرامة والقلق.

وتدور قصة مسلسل صيد العقارب، في إطار اجتماعي يحمل مزيجًا من التشويق والغموض والمفاجآت، وهي من نوعية الأعمال الدرامية التي تفضلها غادة عبدالرازق، ويرغب جمهورها في متابعتها ومشاهدتها وفك الألغاز التي تحيط بالأحداث.

اقرأ المزيد:

الصور الأولى من مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبد الرازق في رمضان 2024

رمضان 2024.. watch it تطرح برومو مسلسل صيد العقارب

رمضان 2024.. طرح بوسترات مسلسل صيد العقارب لغادة عبد الرازق

قصة مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق في رمضان 2024.. غموض ومفاجآت

«watch it» تروج لمسلسل «صيد العقارب» لغادة عبد الرازق قبل عرضه في رمضان
بقلم أحمد شعراني