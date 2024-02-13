«المتحدة» تكشف عن البوستر الرسمي لمسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق

كشفت الشركة المتحدة، عن البوستر الرسمي لمسلسل «صيد العقارب» بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، المقرر عرضه في رمضان 2024.

وظهرت غادة عبد الرازق، التي تلعب خلال الأحداث شخصية «عايدة»، الطبيبة في مجال السموم، وهي تحمل عقرب، بيدها.

ويُعرض مسلسل صيد العقارب في رمضان 2024، على قنوات المتحدة، وكذلك منصة watch it الإلكترونية، التي كشفت في الساعات القليلة الماضية، عن أول بوستر دعائي يتضمن بطلة العمل، وتحمل عينيها نظرات تجمع بين الحدة والصرامة والقلق.

وتدور قصة مسلسل صيد العقارب، في إطار اجتماعي يحمل مزيجًا من التشويق والغموض والمفاجآت، وهي من نوعية الأعمال الدرامية التي تفضلها غادة عبدالرازق، ويرغب جمهورها في متابعتها ومشاهدتها وفك الألغاز التي تحيط بالأحداث.