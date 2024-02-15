«الحرية المصري»: زيارة الرئيس البرازيلي إلى القاهرة حملت رسائل عديدة

أكد أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري، والأمين العام للحزب، وعضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إلى القاهرة، تأتي في توقيت بالغ الأهمية والحساسية، نظرا لما تشهده منطقة الشرق الأوسط من أحداث، نتيحة تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مضيفا أن الزيارة حملت العديد من الرسائل حول موقف مصر من القضية الفلسطينية وجهودها، للاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل التطورات الإقليمية والدولية المهمة.

دعوة الرئيس السيسي

أضاف «مهني»، أن الزيارة تأتى تلبية لدعوة الرئيس السيسي، للرئيس البرازيلي وتتزامن مع مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي ظلت متميزة وقوية على مدار قرن من الزمن، وتناقش عدة قضايا من أهمها توسيع الصادرات الزراعية من البرازيل إلى مصر، وزيادة حجم التعاون الاقتصادي بين مصر والبرازيل، وتعزيز سبل التعاون الاقتصادي، وفتح أسواق مشتركة بين البلدين.

اتفاقية منطقة تجارة حرة

أوضح مهني، أن انضمام لمصر لاتفاقية منطقة تجارة حرة مع مجموعة من دول أمريكا الجنوبية والبرازيل والانضمام لمجموعة البريكس، سيؤدي لزيادة كبيرة في الاستثمارات والتبادل التجاري، فتعد البرازيل، قاطرة الدول اللاتينية، وإحدى أهم الأعضاء في تجمعات إقليمية ودولية مهمة مثل: البريكس، واتحاد دول أمريكا الجنوبية «يوناسور»، وتجمع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وتكتل ميركوسور، ومنظمة الدول الأمريكية، إضافة إلى عضويتها في مجموعة العشرين ومجموعة الثمانية للدول الكبار.