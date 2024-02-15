افتتاح معرض «أهلا رمضان» بقلين بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، افتتاح معرض «أهلاً رمضان»، بمركز قلين، تحت إشراف اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، لمحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بتوافر جميع السلع الغذائية والتموينية وغيرها بأسعار مخفضة.

افتتاح معارض «أهلاً رمضان»

وأوضح المحافظ، أنّ معارض «أهلاً رمضان» انطلقت اليوم في العديد من المحافظات، لطرح السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية لطرحها بالمعارض كـ«السكر، وزيت الطعام، والأرز، والمكرونة»، فضلًا عن اللحوم، وغيرها من السلع الغذائية والأساسية اللازمة لاحتياجات المواطنين.

إتاحة السلع والمنتجات الضرورية للمواطنين بأسعار مخفضة

وكلّف محافظ كفر الشيخ، بالتوسع فى إقامة المزيد من المنافذ والمعارض، وذلك لإتاحة السلع والمنتجات الضرورية للمواطنين بأسعار مخفضة، وإحداث المزيد من التوازن والاستقرار فى حركة الأسواق، لافتاً أنّ معارض «أهلاً رمضان» تم تنظيمها بالتعاون والتنسيق بين كل من وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، واتحاد الغرف التجارية، هذا بالإضافة إلى جانب أجنحة جهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، و«أمان» بوزارة الداخلية، وكذا فروع الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.