الغرفة التجارية في العريش تستعد لافتتاح معرض أهلا رمضان

تواصل الغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء كامل استعداداتها، والعمل المتواصل من لافتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة العريش.

التجار يوافقون على شروط البيع في معرض أهلا رمضان

قال عزيز مطر رئيس الغرفة التجارية في بيان له، إنه تم اتخاذ كافة التدابير، وحصر أسماء التجار المشاركين في المعرض، وعرض الشروط عليهم، وجاءت الموافقة من الجميع، على البيع في المعرض بسعر المصنع بتخفيضات تتخطى 25%، وأخرى تزيد عن ذلك، سواء في المواد الغذائية والملابس وياميش رمضان، والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن

وأضاف عزيز مطر، أن أسعار اللحوم والأرز وزيت الطعام، والدواجن سوف تكون لا تقارن، لأنها سوف تكون مدعومة تماما من التجار، وذلك لمساعدة محدودي الدخل، طوال فترة عمل المعرض

إقامة معرض أهلا رمضان في 4 مناطق بالعريش

وكانت الغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء أكدت أنها استقرت على مناطق المعرض، والتي سوف تكون في وسط المدينة، مقابل الحديقة، ومنطقة الرفاعي بالموقف القديم، وأيضا بدوران شبرا بالمساعيد غرب العريش، وحي الضاحية بالسوق التجاري بوسط المدينة

4 جهات مشتركة في معرض أهلا رمضان

وأكدت الغرفة التجارية في بيان لها، أنه تم التنسيق على إقامة المعرض بين الغرفة، ومجلس المدينة، ومديرية التموين والتجارة الداخلية، والطب الوقائي، والذي سوف يراقب صلاحية المنتجات، واللحوم والدواجن التي سوف يتم عرضها طوال فترة المعرض، وذلك تحت رعاية اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والذي شدد على التزام التجار بالتسعيرة، والتخفيضات المطلوبة.