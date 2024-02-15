عدد سكان محافظة القليوبية 2024.. شبرا الخيمة الأعلى كثافة

أعلنت إدارة الإحصائيات المركزية في محافظة القليوبية، أن عدد سكان محافظة القليوبية 2024 وفق آخر تحديث اليوم للساعة السكانية الخاصة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغ 6 ملايين و182 ألفا و750 نسمة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

عدد سكان محافظة القليوبية 2024

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لـ«الوطن»، إن إحصائيات عدد سكان محافظة القليوبية 2024 أظهرت اليوم أن أعلى المدن سكانا في القليوبية جاءت مدينة شبرا الخيمة بعدد مليون و256 ألفًا و886 نسمة بينما جاءت مدينة العبور الأقل سكانا في القليوبية بعدد 140 ألفا و847 نسمة.

الإحصاء تساعد على تسريع عجلة التقدم

أوضح محافظ القليوبية، أن الإحصاء أداة للتخطيط بالغة الأهمية في النهوض بمختلف قطاعات الدولة وتساعد في تسريع عجلة التقدم، مشيرًا إلى أنه نتيجة لهذا الدور المهم للبيانات الإحصائية، تقوم محافظة القليوبية ممثلة في إدارة الإحصاءات المركزية وبالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتوفير كافة البيانات عن السكان وأهم الأنشطة السكانية بالمحافظة للعرض والتحليل لكافة الأنشطة.

وأضاف أن إحصاء عدد السكان والبيانات والإحصائيات الخاصة بالسكان يكون محاولة جادة لجميع متخذي القرار لتنمية المحافظة والنهوض بها وخدمة التخطيط بها مشيرًا إلى أن الساعة السكانية الرئيسية بالجهاز المركزي لتعبئة العامة والإحصاء متصلة إلكترونيًا ولحظيا بشبكة عنكبوتية بوزارتي الصحة والسكان والداخلية وتسجل أعداد المواليد والوفيات.

يذكر أن محافظة القليوبية تحتفل سنويًا بالعيد القومي في 30 أغسطس، إذ أن ذلك التاريخ يواكب افتتاح القناطر الخيرية سنة 1868 التي هي من مميزات المحافظة إذ يتوافد عليها السائحون والزائرون من مختلف أنحاء الجمهورية لمشاهدة المناظر الطبيعية والمتنزهات والحدائق التي تبلغ حوالي 500 فدان بها.